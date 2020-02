Tav: maxiprocesso torna in aula, al via appello bis

Il maxi processo ai No Tav torna a Palazzo di giustizia. Oggi a Torino comincia l'appello bis a carico di 35 imputati per gli scontri avvenuti in valle di Susa nel 2011. Era stata la Cassazione nell'aprile del 2018 ad annullare la precedente sentenza d'appello e a ordinare un nuovo passaggio in aula. Due le giornate al vaglio dei giudici. La prima è quella del 27 giugno, quando la polizia sgomberò il grande presidio allestito dai No Tav alla Maddalena di Chiomonte, località in cui oggi sorge il cantiere della Torino-Lione. La seconda è quella del 3 luglio, quando numerosi attivisti, nel corso di una manifestazione di protesta, attaccarono le recinzioni. Per decisione della Suprema Corte, i giudici d'Appello dovranno affrontare una serie di questioni, tra cui la congruità della pena inflitta a 7 imputati e, per i fatti del 3 luglio, l'eventuale sussistenza di una reazione ad "atti arbitrari" delle forze dell'ordine da parte dei No Tav coinvolti.