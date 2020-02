Embraco: Intesa Sanpaolo sospende rate mutui per un anno

Intesa Sanpaolo sospenderà ai dipendenti della ex Embraco che sono clienti della banca le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi. Per la domanda di sospensione il riferimento è la filiale Intesa Sanpaolo di appartenenza, che provvederà immediatamente a valutarla. Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di attivazione della misura sono invece a disposizione tutte le filiali del Gruppo sul territorio. "Siamo vicini ai dipendenti dell'ex Embraco che stanno vivendo un periodo difficile. Abbiamo ritenuto che questo provvedimento fosse un modo concreto per aiutare i lavoratori e le loro famiglie. L'attenzione alle dinamiche e alle esigenze sociali del territorio e' uno dei capisaldi della mission del nostro Gruppo", spiega Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.