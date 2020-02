Coronavirus: Appendino pranza cinese, no tranello paura

"Per il coronavirus ci sono cautele di cui tutti dobbiamo tenere conto. Ma non è il caso di avere paura di chi vive nella nostra città, perché questo può portare a azioni di razzismo". Così la sindaca Chiara Appendino che, insieme all'assessore ai Diritti Marco Giusta, ha pranzato presso il ristorante cinese Didu di Torino in compagnia dei rappresentanti della comunità cinese torinese. "L'irrazionalità della paura è comprensibile, ma faccio l'appello ai torinesi di essere razionali", aggiunge la prima cittadina. "Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alla Cina e al difficile momento che sta vivendo, ma soprattutto alla nostra comunità cinese a Torino - aggiunge Appendino -. Essere qui oggi in un ristorante cinese è come essere in un ristorante italiano, le precauzioni valgono per tutti". "Con orgoglio - ha aggiunto - ricordiamo che a Torino si è celebrato il Capodanno Cinese. Ognuno di noi deve adottare comportamenti a tutela degli altri. Questo vale per la comunità cinese ma anche per noi, perché facciamo parte della stessa città. Ci sono indicazioni chiare del ministero: invitiamo tutti i torinesi a informarsi e seguirle, ma non cadiamo nel tranello della paura, che crea solo muri di diffidenza e psicosi di cui non abbiamo bisogno".