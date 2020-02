Ferrovie: pendolari, servizio scadente ma costi aumentano

"I ritardi sono all'ordine del giorno, i controlli sempre meno frequenti, e il confort di viaggio non migliora, nonostante le rassicurazioni di tre mesi fa". Il coordinamento pendolari della tratta Vercelli-Milano ribadisce, in una lettera inviata all'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, i disagi riscontrati sulla linea utilizzata quotidianamente verso la metropoli lombarda. "Per l'ennesima volta - dicono - siamo a denunciare un servizio sempre più scadente a fronte di un continuo aumento dei prezzi. L'ultimo regalo di Trenitalia, infatti, è l'incredibile e ingiustificabile aumento del costo dell'abbonamento mensile. Non si capisce a cosa sia dovuto visto che i tempi di percorrenza sono peggiorati". I pendolari tornano sull'anticipo dalle 6,29 alle 6,26 del Regionale Fast 2101, e sulla risposta avuta dall'Agenzia della mobilità piemontese che sottolinea la "puntualità del convoglio". "Il nuovo orario fa un balzo indietro di decenni in termini di qualità del servizio - dicono -. I treni continuano a registrare ritardi sistematici che ci penalizzano. Perdere una coincidenza equivale a far slittare la timbratura di entrata in ufficio e, di conseguenza, quella in uscita a fine lavoro".