Foehn spazza il Piemonte, termometro sale fino a 25 gradi

Temperature da primavera inoltrata in Piemonte a causa delle raffiche di vento caldo, il foehn, che da ieri soffia sulle Alpi con raffiche che in Valle di Susa hanno raggiunto i 100 chilometri orari. A Pinerolo il termometro ha superato i 25 gradi, 23 ad Avigliana (Torino), 21 a Perrero Germanasca, 18 a Pino Torinese. A Barge, in provincia di Cuneo, sono stati registrati 20 gradi. Sempre a causa del forte vento due incendi sono divampati la scorsa notte, tra Susa e Bussoleno, nel Torinese: uno a Coldimosso e uno a Santa Petronilla, vicino alla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. I due focolai, domati dai vigili del fuoco, sono stati alimentati dal vento. A Bardonecchia, su un'Alfa Romeo parcheggiata in via General Cantore. Martedì la discesa di una perturbazione dal nord Europa farà aumentare ancora l’intensità dei venti, che assumeranno carattere di burrasca in montagna. La quota neve sarà in repentino calo, in alcune zone fino a 800-1000 metri. In calo anche le massime. Solo nel pomeriggio di mercoledì è previsto il calo del vento.