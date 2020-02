Scuola: genitori educatrici e sindacati protestano a Torino

Il mondo della scuola - genitori, educatrici, sindacati - protesta davanti al Comune dove alcune centinaia di persone, con cartelli e striscioni, hanno unito in un'unica manifestazione diverse problematiche, dal taglio delle sezioni di scuola materna alla chiusura della scuola Gianelli alle Vallette con il suo accorpamento alla media Turoldo, fino alle questioni occupazionali, come nuove assunzioni e concorsi ancora in attesa. Per quel che riguarda la salvaguardia delle materne i manifestanti spiegano che "il Comune vuole tagliare 15 sezioni in 14 scuole. Chiediamo si torni indietro con questa decisone e di revocare il terzo punto introdotto quest'anno come criterio per tagliare, ossia che ci sia, nel raggio di un kilometro, una scuola statale. Ma spesso - evidenziano i genitori - queste scuole non hanno posti sufficienti e siamo costretti a ripiegare su quelle convenzionate private". Questioni al centro anche di alcune interpellanze in discussione nella seduta odierna del Consiglio comunale.