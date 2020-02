Vilipendio: ripreso processo a Salvini, sfilata di testimoni

Il neo commissario reggente della Lega Nord Piemonte, Sergio Garuzzo, ha aperto la sfilata dei testimoni della difesa al processo, ripreso oggi a Torino, in cui Salvini è accusato di vilipendio all'ordine giudiziario. Salvini deve rispondere di alcune frasi pronunciate il 14 febbraio 2016 a Collegno (Torino) durante il congresso regionale del partito. Il difensore, avvocato Claudia Eccher, intende far rilevare al tribunale che non si trattava di un evento pubblico: Garuzzo ha infatti spiegato che era un incontro riservato ai tesserati, dove Salvini pronunciò un discorso politico. Garuzzo è diventato commissario venerdì scorso.