GRANA PADANA

"Quello fu un congresso truccato, Salvini ora ci parli dei 49 milioni"

Gancia spara una bordata ai vertici della Lega. "Ero contro la svolta lepenista, fecero di tutto per far vincere Molinari". E al leader che all'epoca intimava di "lavare i panni sporchi in famiglia" chiede conto dei fondi spariti: "Non li ha certo presi Bossi"

Svuotata dall’acqua del dio Po, l’ampolla simbolo del rito pagano e padano della vecchia Lega Nord gronda gocce di veleno sul partito di Matteo Salvini. L’occasione per rievocare fatti che raccontano come neppure il più vecchio partito del Parlamento e il più leninista nella sua forma sia (stato) indenne da lotte intestine senza risparmio di colpi è il processo per vilipendio all’ordine giudiziario nei confronti del segretario.

La sfilata di testimoni a discolpa si trasforma ben presto in una rievocazione delle notti e dei giorni dei lunghi coltelli, ancora sotto lo spadone dell’Alberto da Giussano, che accompagnarono la disfida tra la vecchia Lega bossiana e il nuovo corso salviniano. Disfida incarnata dal duello, per la guida del partito in Piemonte, tra l’allora consigliera regionale, oggi europarlamentare Gianna Gancia in Calderoli e il futuro capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Tutti a rievocare il (brutto) clima congressuale: dallo stesso Molinari al neo commissario della Lega Nord Piemont, Sergio Garuzzo, e poi il deputato canavesano Alessandro Giglio Vigna, il parlamentare Alessandro Manuel Benvenuto, all’epoca segretario provinciale, l’allora responsabile del tesseramento Davide Cavallotto, i consiglieri regionali Andrea Cane e Matteo Gagliasso.

“Durante la campagna congressuale la mia avversaria mi aveva fatto passare per un delinquente”, ha ricordato Molinari nella sua deposizione, riferendo di quel giorno di San Valentino di quattro anni fa quando in occasione delle assise regionali nel palasport di Collegno Salvini pronunciò le frasi che gli sono costate l’imputazione. Tra cui quella incriminata: “Non accetto che qualcuno usi gli stronzi che male amministrano la giustizia per fare campagna elettorale qui dentro”. Gli “stronzi” erano i giudici. A detta di Molinari, il segretario “Era infastidito che una parte della Lega aveva utilizzato argomenti non politici, fece un appello all'interno del partito".

A sua volta, l’attuale capogruppo, non era meno infastidito dai messaggi che la sua rivale, Gancia, inviava in quei giorni ai militanti ricordando come lui fosse indagato nell'inchiesta Rimborsopoli (accusa che cadrà definitivamente con l’assoluzione di qualche settimana fa) e dunque fosse meglio votare per lei, custode del liberalismo tradotto nel verbo del Senatur e accesa oppositrice della svolta lepenista e nazionalista del Capitano.

Quattro anni dopo, Molinari è ben saldo alla guida del gruppo di Montecitorio e lei, l’ex presidente della Provincia di Cuneo poi consigliere regionale “candidata in Europa per farmi fuori”, è arrivata a Bruxelles con scorno del suo avversario di quel congresso, “che sulla carta avevo vinto, ma fecero di tutto, compreso l’arrivo di Salvini, per impedire che guidassi il partito in Piemonte”, come ricorda adesso di fronte a quell’accusa del suo avversario di averlo trattato come un delinquente. Quattro anni e il tempo non sembra essere passato. “Ricordo bene – dice l’europarlamentare allo Spiffero – quando arrivò Salvini e io gli dissi che era già la seconda volta che raccoglievo le firme a sostegno della mia candidatura, visto che avevano fatto saltare il congresso. E lui mi rispose che quelle firme potevo usarle come si usa la carta igienica”. Lo aveva capito allora, lo ripete adesso: “Salvini voleva far vincere Molinari a tutti i costi”.

In tribunale riecheggia una frase del leader della Lega nel palasport gremito di militanti: “Non si deve fare campagna congressuale sui social network. I panni sporchi si lavano in casa”. La replica a distanza della parlamentare europea che in quell’occasione usò chat e messaggi per cercare di frenare una macchina ormai inarrestabile partita dal vertice di via Bellerio, è durissima, una manciata di sale sulla piaga coperta con la bad company del vecchio Carroccio in disuso. “Se i panni sporchi si devono lavare in famiglia, laviamoli una volta per tutte – dice da Bruxelles Gancia –. Il risultato di quel congresso fu falsificato, forse da chi aveva organizzato la serata delle scope. E i 49 milioni non li ha presi Bossi. Ci piacerebbe capire dove sono andati a finire. Andiamo avanti”.

Un regolamento di conti quel congresso in Piemonte, per qualcuno una trasposizione in politica della notte di San Valentino nella Chicago del ’29. Conti che evidentemente non sono mai stati regolati del tutto, anche quando ormai la Lega dell’Umberto è un cimelio ingombrante messo tra le carabattole dagli eredi. Sorta di beffarda Araba Fenice con le ali tarpate, ma che fa sentire la sua voce.

“La mia colpa era quella di essere contraria alla svolta lepenista, alla vicinanza con CasaPound. Io andavo contro il nuovo corso della Lega, ma erano il molti a seguirmi e questo scombinava i piani di Salvini per il Piemonte. È vero – spiega l’allora avversaria di Molinari al congresso – avevo detto che secondo me chi era indagato avrebbe fatto meglio a stare a casa e aspettare l’esito delle indagini, ma per Salvini i panni sporchi si dovevano lavare in famiglia. Va bene, allora laviamoli tutti e una volta per tutte”.