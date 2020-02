Fca: prorogata procedura 320 uscite volontarie incentivate

È stato formalizzato l'accordo che prevede la fuoriuscita di 320 lavoratori di Fca, 250 operai e 70 impiegati, di Mirafiori Carrozzeria, Maserati, Strutture Centrali, Mirafiori Powertrain, Mirafiori Presse, Costruzione Stampi, Mopar e Costruzioni Sperimentali. "Abbiamo deciso di sottoscrivere l'accordo - spiegano Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom e Ugo Bolognesi responsabile di Mirafiori per la Fiom - perché in continuità con quelli precedenti e per senso di responsabilità verso i lavoratori e i nostri iscritti che hanno i requisiti e vogliono accedere alla pensione. Siamo di fronte a un ulteriore ridimensionamento della forza lavoro che non verrà sostituita con nuove assunzioni. Oggi, più che mai, anche alla luce della fusione con Psa, serve un progetto per l'insieme degli stabilimenti Fca presenti nel nostro territorio e per l'indotto automotive in generale. Un progetto che deve necessariamente partire dall'assegnare produzioni di auto in numero sufficiente a garantire il rientro dalla cassa integrazione e la piena occupazione degli addetti".