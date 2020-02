'Ndrangheta: Viminale, no scioglimento Comune Aosta

"Dagli elementi emersi dall'attività della Commissione di indagine prefettizia, successivamente condivisi in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, non sussistono i presupposti di legge per giungere allo scioglimento del Consiglio Comunale e al conseguente commissariamento dell'amministrazione di Aosta". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie riconosciute dall'ordinamento di autonomia speciale.