Thyssen, respinto ricorso manager: sconteranno 5 anni in Germania

Il tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso presentato dai due manager tedeschi della Thyssenkrupp già condannati in Italia per l'incendio verificatosi nel 2007 nello stabilimento della Thyssenkrupp di Torino in cui persero la vita sette operai. I due manager dovranno scontare la pena di 5 anni di carcere in Germania. Lo riporta il quotidiano tedesco Der Spiegel.