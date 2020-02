Sicurezza: Ricca, Regione doterà ogni taxi di telecamera

"La Regione Piemonte punterà sulla sicurezza dei tassisti e lo farà investendo per fare in modo che ogni taxi sia dotato di un sistema di video sorveglianza interno e esterno al veicoli. Convocheremo a breve cooperative e sindacati per presentare questo nostro progetto". Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Si tratta di un investimento importante - aggiunge - che avrà ricadute positive sia nella prevenzione dei crimini di cui, purtroppo, i tassisti sono spesso vittima ma anche nel garantire una maggiore percezione di sicurezza per i lavoratori del settore e per i loro clienti".