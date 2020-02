Sanità: Nursind Piemonte, conti preoccupano, no a nuovi tagli

"Chi è chiamato a governare le aziende sanitarie piemontesi ed in particolari quelle con maggior deficit, ci dicano fin da subito e con la massima trasparenza quali saranno le strategie e le economie che si vogliono portare avanti condividendo con operatori, parti sociali e territorio le scelte programmatiche". Il segretario regionale di NurSind Piemonte, Francesco Coppolella, esprime così preoccupazione per i conti della sanita' presentati dalla giunta regionale. "Prendiamo atto che quanto fatto negli anni precedenti evidentemente non ha funzionato. I tagli sul personale, grandi e piccoli accorpamenti, chiusure e riorganizzazioni non hanno portato risultati che ci volevano far credere - aggiunge -. Da parte nostra non possiamo accettare nuovi tagli sul personale addetto all'assistenza. Chiediamo che la Regione ci rassicuri sotto questo aspetto affinché non si tolga ulteriore ossigeno ai servizi e si possa lavorare in sicurezza e con dignità. Si trovino altre soluzioni per evitare gli sprechi. Crediamo servano programmazioni a lungo termine che valorizzino il personale".