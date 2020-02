M5s: Matrisciano eletta presidente Commissione Lavoro

Susy Matrisciano, senatrice del M5s, è stata eletta a maggioranza presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama. Come si legge in una nota del M5s, Matrisciano è campana di origine e piemontese d'adozione, ha 44 anni, una laurea in lingue e letterature straniere e si occupa di formazione e gestione delle risorse umane per una multinazionale del settore metalmeccanico. Eletta al Senato nel collegio Piemonte 2 alle politiche del 2018, fa parte delle commissioni parlamentari d'inchiesta sul femminicidio e su infanzia e adolescenza. Fino al novembre scorso è stata capogruppo del M5s nella commissione Lavoro. Inoltre, è stata relatrice del decreto dignità e del disegno di legge sul salario minimo orario.