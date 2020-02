Pininfarina Battista è miglior hypercar elettrica

Per GQ la migliore hypercar dell'anno è la Pininfarina Battista. L'attribuzione del prestigioso riconoscimento come hypercar elettrica dell'anno è stata ufficializzata durante una cerimonia organizzata dal brand a Londra. Il premio coincide anche con l'inizio delle celebrazioni per il novantesimo anniversario di Pininfarina, la leggendaria casa di design e carrozzeria di alcune delle più belle e senza tempo creazioni automobilistiche del mondo. A partire dalla fine del 2020 saranno creati a mano non più di 150 hypercars Battista a Cambiano. La Battista, fanno sapere dalla casa, è la realizzazione del sogno del fondatore Battista "Pinin" Farina di vedere una vettura prodotta con il solo nome Pininfarina. "Battista combina bellezza estetica e purezza nel suo design - ha commentato Luca Borgogno, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, che ha ritirato il premio - e alcune delle piu' innovative tecnologie al mondo sotto la sua pelle di fibra di carbonio. Battista è l'auto sportiva italiana più potente mai costruita. Questo premio di GQ conferma il desiderio del mondo di vedere una nuova dimensione nel lusso, dove prestazioni senza precedenti e design elegante possono essere consegnati con un focus su un futuro sostenibile. E' un grande riconoscimento del nuovo team di Automobili Pininfarina che è responsabile per la creazione di una visione così avvincente".