Sanità: M5s, direttore regionale responsabile passivo Asl Cn1

"Dai dati forniti ieri dal presidente della Regione, Alberto Cirio, emerge il grave passivo del bilancio dell'Asl Cn1, circa 20 milioni per il IV trimestre 2019. Ma proprio in questa azienda sanitaria dal 2017 al 2019 ha lavorato il nuovo direttore generale della sanità piemontese Fabio Aimar, ai tempi direttore al Bilancio e alla Contabilità della Asl. Niente male per chi ora è incaricato di recuperare 250 milioni di euro l'anno e far quadrare i conti". Così i consiglieri regionali M5s Sean Sacco e Ivano Martinetti. "Speriamo che l'intero bilancio della sanità piemontese - affermano i due esponenti pentastellati - non faccia la stessa fine di quello dell'Asl Cn1. I cittadini piemontesi possono fidarsi di chi presenta questi insuccessi nel curriculum? Le premesse non lasciano ben sperare".