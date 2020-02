Ambiente: Torino inserita tra le città degli alberi

Torino città degli alberi. Il capoluogo piemontese è infatti stato inserito fra le Tree city of the world 2019, il programma promosso da Fao e Arbor Day Foundation per la creazione di città più resilienti e sostenibili e un impegno internazionale a riconoscere le città che fanno ogni sforzo per assicurare che i loro alberi e foreste siano curate e gestite nel modo corretto. Per i promotori dell'iniziativa "i residenti a Torino possono essere orgogliosi di vivere in una città che fa della messa a dimora di alberi e della loro cura una priorità". "Oggi più che mai - commenta l'assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia - gli alberi e le foreste sono componenti vitali per comunità in salute e sostenibili, nel mondo intero. Torino aiuta a trovare delle soluzioni alle sfide globali attraverso il proprio impegno per una gestione efficace della 'foresta urbana'". Sono 60 le città nel mondo ad aver ricevuto questo riconoscimento, delle quali solo tre le italiane, Torino, Milano e Mantova.