Tav: fabbrica conci galleria, parte analisi area Salbertrand

Hanno preso il via oggi a Salbertrand, in Valle di Susa, i sopralluoghi di Telt, la società incaricata di costruire la nuova ferrovia Torino-Lione sui terreni in cui verrà realizzata la fabbrica dei conci che trasformerà lo smarino estratto negli scavi italiani in elementi per il rivestimento della galleria. La fabbrica sarà costruita su 110.000 mq adiacenti all'autostrada A32 dove oggi si trova un deposito di materiali stoccati negli anni da chi non ha poi mai provveduto allo sgombero. I 124 proprietari delle aree interessate, tra cui il Comune di Salbertrand, sono stati informati del procedimento lo scorso luglio e hanno ricevuto lettere con la data di accesso ai terreni per permettere loro di assistere alle operazioni di individuazione delle aree dove saranno effettuate le attività di campionamento. Nei prossimi mesi, su incarico di Telt, verranno svolti campionamenti sui cumuli del sito di Salbertrand per caratterizzare i materiali stoccati e conoscerne l'esatto volume. A quel punto verrà elaborato il progetto per la loro rimozione e la messa a disposizione dell'area. Al termine dei lavori - precisa Telt - l'area verrà rinaturalizzata e restituita ai proprietari.