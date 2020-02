Sanità: Ravetti (Pd) sfida Cirio, analizziamo insieme conti

"Presidente Cirio, incontriamoci pubblicamente per una analisi sui conti della sanità piemontese": è la sfida al governatore della Regione Piemonte lanciata, in un video su Facebook, dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Ravetti. "Dimostreremo insieme che debiti negli ultimi due anni non ce ne sono stati, che il disavanzo tecnicamente non esiste - aggiunge l'esponete dem -. Ci sono stati più investimenti per medici, infermieri, le loro assunzioni, investimenti e spese per farmaci innovativi, in particolare per la epatite c. Adesso il compito ti riguarda - conclude rivolgendosi direttamente al presidente Cirio - e riguarda il futuro della sanità piemontese: devi indicare una direzione ed è quello che da quando sei stato eletto non hai ancora fatto".