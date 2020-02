Fca: Manley ringrazia dipendenti, fiero di lavorare con voi

"Sono fiero di lavorare con voi". Lo ha detto l'ad di Fca Mike Manley che, nella conference call sui conti 2019, ha ringraziato i dipendenti del gruppo. "Il 2019 è stato un anno importante per Fca, abbiamo raggiunto forti risultati finanziari e abbiamo intrapreso una serie di azioni per garantire un futuro sostenibile al gruppo", ha spiegato. "Nell'area Emea è stato fatto tanto lavoro e ancora ne rimane da fare per tornare a una redditività sostenibile". Lo ha detto l'ad di Fca Mike Manley durante la conference call. "C'è la possibilità di accelerare con il lancio dei nuovi prodotti, in particolare per Fiat e Jeep ci sarà un aumento dei volumi nei prossimi anni", ha spiegato. Manley ha detto che anche in Italia sono state poste le basi per il futuro con il piano di investimenti e la rimodulazione dei modelli.