Fca-Psa: fusione completa a fine 2020 o inizio 2021

La fusione tra Fca e Psa, "che dovrebbe chiudersi alla fine del 2020 o all'inizio del 2021, genererà sinergie che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro su base annuale". Lo spiega Fca nella nota sui conti 2019. Fca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% e un utile netto adjusted di 4,3 miliardi di euro (-9%). I ricavi netti sono in calo del 2%. Fca si aspetta che "la forte performance continui anche nel 2020 e conferma quindi i target": ebit adjusted maggiore di 7 miliardi di euro e free cash flow industriale maggiore di 2 miliardi di euro. Nel 2019 Fca ha raggiunto "risultati record" in Nord America e ha registrato un "miglioramento" in America Latina. Questo ha permesso al Gruppo di realizzare una forte performance con il margine ebit adjusted al 6,2%. L'ebit adjusted è pari a 6,7 miliardi di euro. I ricavi ammontano a 108,2 miliardi di euro. Le consegne globali complessive sono pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9%, principalmente - spiega Fca - per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America, le minori consegne della joint venture cinese e, in Emea, le iniziative sui canali di vendita e l'uscita di produzione di alcuni modelli.