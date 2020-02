Meteo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 7 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2487m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone si rinforza ulteriormente, favorendo una bella giornata di Sole sulle regioni nord-occidentali. Cieli per lo più poco nuvolosi, qualche nube in piu' non esclusa sulla Liguria. Ventilazione ormai debole ovunque. Gelate diffuse al mattino in Valpadana, ma nel pomeriggio valori non freddi ed intorno ai 10-12°C, così come sulla riviera ligure. Mar ligure poco mosso.