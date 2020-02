Bankitalia: Banca del Piemonte raddoppia investimento

Banca del Piemonte raddoppia l'investimento in Banca d'Italia. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l'acquisizione di altre 200 quote del capitale di Banca d'Italia con un investimento di 5 milioni di euro; la partecipazione complessiva al capitale della Banca d'Italia passa quindi a 400 quote per un investimento di 10 milioni di euro. L'operazione è stata effettuata oggi; i venditori sono Intesa Sanpaolo per 117 quote, UniCredit per 62 quote, Generali Italia per 21 quote. Banca del Piemonte è una delle banche più patrimonializzate in Europa, con un Common Equity Tier 1 consolidato del 15,8%, questa forza patrimoniale consente tra l'altro selettivi investimenti con un orizzonte di medio lungo termine.