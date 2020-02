Food: nel Torinese settore alimentare 9% industria totale

Il settore alimentare nella città metropolitana di Torino rappresenta, nel 2020, il 9% dell'industria totale. Nella sola città di Torino ci sono circa 5900 esercizi di somministrazione e oltre 700 attività di trasformazione, in cui spiccano sia le imprese innovative (almeno 30 provenienti dai 4 incubatori torinesi) sia all'artigianato d'eccellenza, con il distretto del cioccolato e quello del settore vitivinicolo metropolitano che rappresentano un importante fattore di richiamo turistico. I dati sono emersi nel corso della sigla del nuovo protocollo d'Intesa su "Costruire insieme azioni e conoscenza sul cibo di Torino e del territorio Metropolitano" che ufficializza l'ingresso nel progetto Atlante del cibo di 4 nuovi attori: il Comune e la Città metropolitana di Torino, Ires Piemonte e Urban Lab. L'atlante del cibo, avviato nel 2016 da Università e Politecnico di Torino, Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e Camera di Commercio, svolge un lavoro di ricerca e di supporto alla costruzione di politiche alimentari del territorio, con l'obiettivo di analizzare e proporre azioni, progetti verso possibili food policies per lo sviluppo sostenibile del sistema cibo. È un osservatorio stabile in grado di monitorare flussi e dinamiche del sistema del cibo. Dai dati emerge come Torino sia l'unica città italiana a far parte di Delice Network, rete globale che supporta le città partner nell'uso del cibo e della gastronomia come driver di crescita economica. Per quanto concerne il turismo, chi arriva a Torino può scegliere fra oltre 80 pacchetti esperienziali organizzati intorno al cibo, mentre la città metropolitana ospita più di 320 eventi legati all'alimentare. Torino, poi, conta oltre 900 banchi di ortofrutta e più di 70 di prodotti ittici. A questi si aggiungono 5 mercati coperti e altri 15 mercati dei contadini. Sul versante dell'agricoltura, nel 2019 il territorio metropolitano ospitava 11500 aziende agricole, di cui oltre un migliaio a conduzione giovanile. Inoltre, sul territorio torinese sono presenti oltre 700 orti comunali per un'estensione di quasi 710mila metri quadrati. Non manca, però, anche il problema dell'accesso al cibo per un numero di persone che è difficilmente stimabile, di queste almeno 52mila sono assistite dal Banco Alimentare, per un totale di 3600 tonnellate di cibo distribuito. Fino ad oggi l'Atlante ha prodotto tre rapporti sul sistema del cibo.