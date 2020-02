Casa del Commiato Giubileo

La Casa del Commiato Giubileo, in corso Bramante 58, è il luogo nel quale ospitare la salma di un defunto nei 2-3 giorni che precedono il funerale, in un contesto elegante, dotato di tutti i servizi, di massima privacy. Infatti in casa non sempre ci sono le condizioni ideali di spazio e opportunità per allestire una camera ardente. Se invece il decesso si verifica in una struttura, ospedale, residenza sanitaria o casa di riposo che sia, il feretro viene collocato in locali che talvolta lasciano a desiderare in quanto a decoro, riservatezza, comodità di visita.

La Casa del Commiato Giubileo è perciò l’alternativa ideale. Facile da raggiungere con i mezzi pubblici, dotata di un parcheggio riservato, offre eleganza, privacy, comodità d’orario. Dispone di dieci salette, ognuna delle quali comprende la camera ardente, un salotto e i servizi. Ogni saletta è perciò una realtà a sé, un ambiente raccolto nel quale onorare chi ci ha lasciati e condividere il dolore della scomparsa.

Che cosa bisogna fare, per utilizzare la Casa del Commiato Giubileo? Bisogna distinguere due differenti situazioni. La prima, la più semplice, riguarda il decesso che avviene in casa: è sufficiente telefonare subito allo 011-8181 e, al funzionario Giubileo che si occupa del servizio, specificando che si intende trasferire la salma alla Casa del Commiato.

Diverso è il caso del decesso in una struttura, come l’ospedale, la casa di riposo oppure la residenza sanitaria. In questo caso la tempistica è fondamentale. La decisione di trasferire la salma deve essere comunicata subito a Giubileo, e la famiglia deve specificare la sua intenzione di non effettuare il tanatogramma perché desidera spostare la salma in altra sede (si tratta dell’esame di routine che precede l’emissione del certificato di morte). Infatti, a tanatogramma effettuato, la salma non potrà più essere spostata, e dovrà perciò sostare nella camera ardente della struttura fino al momento del funerale.

A decesso avvenuto, perciò, è fondamentale telefonare subito allo 011-8181 per avvisare Giubileo, che si occuperà del trasferimento alla Casa del Commiato.