Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 8 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1067m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto anticiclonico ma con associato un flusso più umido in risalita da Ligure verso la Valpadana. Di conseguenza cieli più nuvolosi su queste zone, ma senza fenomeni. Sole invece sulle Alpi salvo per velature di passaggio. Temperature stabili o in lieve calo nelle massime diurne, comunque intorno ai 10°C. Venti deboli e mar ligure poco mosso o mosso.