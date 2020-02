Referendum: sit-in Radicali a Torino, parlarne di più

Sit in dei Radicali oggi davanti alla sede Rai di Torino, per chiedere che "si parli del referendum costituzionale", e si dedichi maggiore spazio alla loro posizione. "Noi siamo contrari - rimarca Mario Barbaro, consigliere generale del Partito Radicale - e vorremmo che anche questa voce fosse rappresentata". "Non è un questione - sottolinea - di beghe di un partito. Il 29 marzo i cittadini saranno chiamati al voto senza che ci sia stata una adeguata informazione. Noi siamo contrari al taglio dei parlamentari perché il risparmio sarebbe irrisorio ma dietro alla riforma si nasconde un rischio grave per la democrazia. E vorremmo che i cittadini fossero forniti degli strumenti per capirlo". Al sit in torinese, che avviene in contemporanea con alcune altre città italiane, partecipano dirigenti e militanti del Partito Radicale e dell'Associazione Marco Pannella di Torino. Hanno inoltre dato la loro adesione il Comitato NoiNo di Torino e Provincia, i Liberali per il No e la Federazione Regionale Psi.