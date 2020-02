Giorno ricordo: Cirio, dignità vita non ha colore politico

"Ferisce la mancanza di rispetto verso le vittime dell'orrore della storia. E ferisce che ancora una volta gesti così gravi avvengano in Piemonte, una terra che è sempre stata esempio di accoglienza e tolleranza e dove trovarono una nuova casa anche gli italiani cacciati e perseguitati, costretti ad abbandonare tutto, vittime della follia della pulizia etnica e poi vittime dell'oblio della memoria". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l'atto vandalico di Casale Monferrato. "Per troppo tempo della tragedia delle foibe non si è parlato - aggiunge il governatore piemontese -. Ed è compito delle istituzioni onorare la memoria. Fatti gravi come quello di stanotte per il governatore piemontese lo testimoniano. C'è chi dimostra di non capire che le vittime sono vittime e che la dignità di una vita innocente non ha colore politico".