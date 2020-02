ANTISEMITISMO

Stella di David sulla porta

Ennesimo episodio a Torino. Il simbolo con la scritta Jude è comparsa fuori dell'abitazione di Marcello Segre, figura nota del volontariato cittadino e attivista delle Sardine. Sarà pure un'idiota simulazione ma ora il fenomeno inizia ad essere preoccupante

Una stella di David e la scritta “Jude” sono state tracciate a Torino sulla porta di casa di Marcello Segre, una figura molto conosciuta nel mondo del volontariato subalpino in quanto è presidente dell’Associazione “Piemonte Cuore onlus”. Indaga la Digos che sta conducendo tutti gli accertamenti del caso, il terzo del genere che si verifica nel giro di una decina di giorni, dopo quello di Mondovì, nella casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, deportata a Ravensbruck nel 1944, della scritta “crepa sporca ebrea” sull’abitazione di Maria Bigliani, una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana e degli adesivi con minacciose scritte naziste, svastiche e croci celtiche attaccati sul campanello dell’abitazione della figlia di un ex partigiano torinese nel quartiere Vanchiglia. Sul posto è stata chiamata anche la polizia scientifica. L’appartamento è in una palazzina del quartiere Cit Turin.

Segre ha espresso “rammarico per gesti che sviliscono il valore di una comunità civile come quella piemontese, da sempre inclusiva e lontana da derive antisemite”. Solidarietà è stata espressa dalle Sardine nazionali, movimento al quale lo stesso Segre si riconosce: “È di nuovo successo ed è successo nella città di Torino. È successo di nuovo e questa volta a Marcello, una Sardina, una persona che ogni giorno degli ultimi 3 mesi si è battuta al nostro fianco, offrendosi con passione ed energia. Quella è la sua porta di casa, l’ha trovata così questa mattina, mentre stava uscendo per affrontare una giornata qualunque. Ma non è una giornata qualunque e noi non possiamo accettare tutto questo. Siamo vicini a Marcello e siamo sicuri che questo episodio lo rafforzerà ancora di più nei suoi ideali di solidarietà e pace. Abbiamo un motivo in più per trovarci tutti insieme per un abbraccio simbolico che urlerà chiaro e forte il nostro NO a ogni tipo di odio e discriminazione”.