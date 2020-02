Foibe: CasaPound, striscioni contro revisionismo

"Partigiani titini infami e assassini" è lo striscione apparso a Torino e in oltre cento città italiane in occasione del Giorno del Ricordo. Una iniziativa di CasaPound Italia, che lo firma con il suo simbolo. "Stiamo assistendo negli ultimi anni - spiega CasaPound in una nota - a un crescendo di iniziative di associazioni nostalgiche tese ad operare una revisione storica di quanto accaduto nella Venezia Giulia, in Istria e in Dalmazia dopo il 1943, una vera e propria ondata di revisionismo e negazionismo che getta fango sulle decine di migliaia di vittime innocenti dei criminali di guerra titini". "E' evidente che, se c'è ancora chi riesce a mettere in discussione fatti come quelli che hanno condotto alla morte e all'esodo di tantissimi nostri connazionali, sia necessario un maggiore sforzo da parte delle istituzioni per riaffermare il significato e il valore della giornata di oggi e la corretta verità storica. In Italia, invece, assistiamo ancora ad atteggiamenti ambigui da parte, ad esempio, del Partito democratico che - conclude CasaPound - se da una parte parla di memoria, dall'altra continua ad ammiccare apertamente e senza vergogna ai nostalgici del regime titino concedendo sale e contributi che, invece, andrebbero totalmente azzerati".