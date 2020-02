Banca Sella: +39,5% utile netto, +9,2% raccolta globale

Banca Sella ha registrato nel 2019 un utile netto di 35,4 milioni di euro (+39,5%) e una crescita della raccolta globale al valore di mercato del 9,2% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 27,9 miliardi di euro. I risultati, approvati dal consiglio di amministrazione, "sono stati accompagnati da una ulteriore accelerazione del processo di trasformazione digitale". Il responsabile della Rete Massimo Vigo sarà nominato amministratore delegato e direttore generale della banca in aprile al posto di Claudio Musiari, che andrà in pensione dopo 44 anni di lavoro nel Gruppo. La raccolta diretta è cresciuta del 10,3%, attestandosi a 11 miliardi di euro. In crescita anche gli impieghi a supporto delle attività di famiglie e imprese, che hanno registrato un incremento del 5% a 7,4 miliardi di euro. L'Npl Ratio netto è ulteriormente migliorato, scendendo al 3,5% rispetto al 4,5% dello scorso anno. I ricavi netti da servizi sono aumentati del 6,7%. Il gruppo Sella ha registrato un utile netto di 33,4 milioni di euro (ai quali vanno aggiunti 7,6 milioni di euro di utile di competenza dei terzi), in crescita del 36,2% rispetto al 2018, una raccolta globale al valore di mercato cresciuta del 10,3% a 39,4 miliardi di euro, impieghi cresciuti del 4% a 8,4 miliardi.