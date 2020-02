Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 11 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2087m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un flusso di correnti nord-occidentali interessa le regioni di Nord Ovest. Il tempo si mantiene in prevalenza ben soleggiato, ad eccezione di addensamenti sulle Alpi di confine con qualche locale fenomeno. Ventilazione tesa da ONO in montagna, a tratti vivace anche in pianura; clima mite, con temperature diurne intorno ai 15°C.