Lavoro: incontro Alpitel, presidio davanti al ministero

I lavoratori degli stabilimenti italiani dell'Alpitel si ritroveranno davanti al Ministero del Lavoro per il presidio organizzato in occasione dell'incontro con azienda e sindacati convocato alle 13.30. I sindacati chiederanno i contratti di solidarietà in alternativa ai cento licenziamenti annunciati dall'azienda, dei quali 60 in Piemonte tra Nucetto e Moncalieri. In tutti i siti del gruppo è stato proclamato uno sciopero di 8 ore a sostegno della trattativa. A Roma è presente una quarantina di lavoratori di Moncalieri. Alpitel fa installazioni per le telecomunicazioni per i principali gestori telefonici e conta 600 dipendenti in Italia, di cui 180 solo a Moncalieri. E' stata acquisita a fine luglio 2019 dal gruppo Psc della famiglia Pesce che ha altri 600 dipendenti e lavora nei cantieri navali, ferroviari e autostradali.