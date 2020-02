Piemonte: Consiglio regionale commemora Albertina Soldano

Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato con un minuto di silenzio l'ex consigliera regionale Albertina Soldano, scomparsa il 6 gennaio all'età di 99 anni. "Albertina Soldano - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - ha affiancato con determinazione e coraggio la professione di insegnante all'attività politica in un periodo non certo favorevole per le donne. Militò nelle file della Democrazia Cristiana fin da giovanissima, venne eletta nel Consiglio comunale di Mondovì, in quello di Frabosa Sottana, di cui fu sindaco per 14 anni e nel 1985 fu presidente dell'allora Comunità montana Valli monregalesi. Fu eletta in Consiglio regionale - ha ricordato - nel 1970, nella circoscrizione di Cuneo Lista Democrazia Cristiana, e vi è rimasta per due legislature". "Nel suo impegno pubblico - ha detto ancora - ricevette un sostegno prezioso dalla sorella Rosalba, e a entrambe è stato dedicato un libro, 'Le sorelle Soldano', presentato in Consiglio regionale nel 2011".