Auto: Cisl, pieno sostegno a "Vertenza Torino"

"Pieno sostegno e vicinanza alle federazioni dei metalmeccanici torinesi impegnate in una 48 ore di sensibilizzazione sulla crisi che ha investito il territorio e in modo particolare il settore dell'automotive". Così il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco alla vigila della due giorni promossa dai metalmeccanici torinesi, sotto il Palazzo della Giunta regionale, in piazza Castello, a Torino per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi che sta attraversando il settore che in 10 anni ha perso 9 mila posti nel capoluogo e 46 mila in tutto il Piemonte. "Insieme a Fim Fiom Uilm, e a tutte le altre categorie - aggiunge Lo Bianco - vogliamo voltare pagina e costruire un futuro migliore del presente. La loro importante iniziativa serve a riaccendere i riflettori sulla 'Vertenza Torino' che vede tutto il sindacato torinese impegnato in prima linea nella lotta al declino economico e sociale della città". "Da un lato - prosegue Lo Bianco - c'è la necessità di affrontare l'emergenza con il rinnovo degli ammortizzatori sociali e la messa in campo di politiche attive efficaci, con la collaborazione del sistema delle imprese per l'individuazione dei reali fabbisogni professionali. Dall'altro l'esigenza di elaborare una strategia di lungo respiro che affronti nodi cruciali come il problema demografico e nuove opportunità di sviluppo, capaci di attrarre investimenti e creare posti di lavoro". Per il segretario della Cisl torinese serve "una nuova agenda sociale ed economica per la città, condivisa con tutte le rappresentanze economiche e sociali e le migliori energie del territorio".