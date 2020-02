Tav: presidio No Tav davanti cancelli cantiere Valle Susa

Un presidio di No Tav si è formato stamani in Valle di Susa, a Chiomonte, davanti ai cancelli del cantiere della nuova ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. L'occasione è l'avvio della procedura di occupazione temporanea di terreni finalizzata - come spiega una nota di Telt - alla creazione di un corridoio ecologico per la salvaguardia di una specie rara di farfalla. "Siamo a Chiomonte - commentano i No Tav - contro gli espropri delle vigne e dei campi per costruire il treno ad alta voracità. Decine di poliziotti in assetto anti-sommossa pagati per difendere la devastazione della nostra terra. Il solito schifo in Val di Susa".