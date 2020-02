Allarme Federmobili, basta frodi ai danni dei consumatori

Dopo il fenomeno degli "svuota tutto" senza fine anche la crescita senza regole dell'e-commerce nel settore dell'Arredamento ha moltiplicato i casi di vere e proprie frodi ai danni dei consumatori. Lo denuncia, in una nota, Federmobili Torino. "Gli operatori - commenta il presidente di Federmobili Torino, Andrea Sacco - siano essi siti di vendita on line, catene, singoli punti vendita, consorzi o pseudo catene produttrici che, promettono risparmi illusori o incentivi agli acquisti, che non consegnano la merce e non provvedono al rimborso di quanto anticipato dal cliente, non hanno nulla a che vedere con la politica che Federmobili da anni promuove" e improntata a "trasparenza, chiarezza e rispetto delle regole". "Di fronte ad episodi che hanno arrecato grave danno alla clientela, ai lavoratori dipendenti, ai fornitori e all'immagine del nostro settore - aggiunge Sacco - si vorrebbe la massima cautela preferendo valorizzare le molte storie positive di titolari di negozi di arredamento del nostro territorio che, pur a fronte della grave crisi iniziata il 2008, navigano saldamente le acque del mercato con piena responsabilità, rispettando i doveri dell'azienda e preferendo spesso la rinuncia al superfluo pur di rispettare i diritti della clientela così come dei collaboratori e dei fornitori".