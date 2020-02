Morto partigiano Noro, per 30 anni segretario Cgil Ivrea

Sabato nella chiesa di San Lorenzo a Ivrea si terranno i funerali di Giovanni Noro, 92 anni, partigiano e sindacalista. Si schierò con la Resistenza ad appena 16 anni, nelle Langhe e nel Roero, partecipando alla presa di Alba, alla battaglia di Cisterna e alla liberazione di Torino. Cittadino onorario di Varsavia e Cavaliere della Repubblica, nominato dal Presidente Sandro Pertini, nel 1953 assunse l'incarico di Segretario della Camera del Lavoro della Cgil di Ivrea, ruolo che ha mantenuto per circa trent'anni. E' stato anche sindacalista in Olivetti, consigliere e capogruppo socialista in Comune a Ivrea. Al partigiano "Nino", due anni fa, venne consegnata la medaglia della Liberazione, per l'impegno nell'affermazione della libertà contro il nazifascismo.