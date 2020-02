Striscione contro Salvini, Allasia: "non fa onore a Torino"

"Non si può augurare la morte a nessun avversario politico, credo che le battaglie si portano avanti con le idee e non con le minacce di morte". Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, commenta così lo striscione contro il leader della Lega, Matteo Salvini, comparso ieri sera in occasione della sua presenza al Lingotto. "Condanno questo squallido e vile atto - aggiunge Allasia - lo striscione di ieri sera contro Matteo Salvini non fa onore a Torino, ogni richiamo alla violenza, in qualunque forma, non va mai sottovalutata e va condannata fermamente".