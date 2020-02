Scontri Torino: Ricca (Lega), via centri sociali da ateneo

"Le violenze avvenute in ateneo in questi giorni ci spingono a chiedere la convocazione di un tavolo, da svolgersi in prefettura, in cui chiederemo la presenza del Prefetto, del Questore e del Rettore per studiare una rapida strategia che porti alla liberazione delle numerose aule occupate nelle sedi dell'ateneo da parte dei violenti dei centri sociali". Così l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, sugli scontri di ieri all’Università di Torino. "Da queste aule, occupate da anni, partono le azioni violente che abbiamo visto in questi giorni - aggiunge l'esponente della Lega -. È l'ora di restituirle agli studenti. L’Università sappia che tutte le istituzioni saranno al loro fianco per portare a termine questa operazione contro i prepotenti".