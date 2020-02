Antisemitismo: movimenti e centri cultura a iniziativa Torino

La Comunità Ebraica, l'Ordine degli Avvocati, la Chiesa Valdese, il Centro studi Sereno Regis, l'Associazione nazionale Ex Deportati, il Movimento delle Sardine e la sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia aderiscono alla manifestazione indetta dalla Città di Torino per lunedì 17 febbraio alle ore 18, in piazza Palazzo di Città "per condannare i recenti e gravi episodi di antisemitismo avvenuti nella nostra città e ribadire i valori dell'Antifascismo che sono nel cuore della comunità torinese". Lo comunica l'amministrazione comunale. "L'iniziativa istituzionale - spiega la Città di Torino - vuol essere un atto di testimonianza e di reazione civile contro la barbarie del razzismo e dell'antisemitismo, per riaffermare il forte impegno di questa Città contro ogni forma di prevaricazione e di violenza".