Torino: Magliano (Moderati), Mirafiori sud viene dimenticata

Sit-in di protesta di 150 cittadini di Mirafiori sud a Torino contro l'accorpamento della circoscrizione 10 con la 2. E' stata avviata una raccolta di firme. Tra i partecipanti Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in consiglio comunale. "Mirafiori Sud - dice Magliano - si sta lentamente spopolando di servizi per i cittadini, ed è effetto della riforma sul decentramento: l'accorpamento delle due circoscrizioni ha messo insieme quartieri troppo disomogenei tra loro. Questo trasloco rischia di impoverire ulteriormente un quartiere che ha già perso tanti servizi, dalla biblioteca alla piscina (per via dei costi di gestione troppo alti), la banca San Paolo, fino ai carabinieri e le poste, che sono andate a fuoco solo qualche settimana fa, oltre alle numerose attività commerciali che hanno chiuso negli ultimi anni. E' evidente - prosegue Magliano - che la città si stia dimenticando di questo quartiere. Queste non erano le periferie tanto care ai 5 Stelle? Presenterò una mozione perché sia bloccato lo spostamento della sede dei Vigili Urbani da via Morandi e chiedo alla Sindaca e alla Maggioranza di valutare seriamente la possibilità di ricostituire la Circoscrizione 10: la scelta di unirla alla Circoscrizione 2 è stata un'operazione senza una visione e le persone di questo territorio non possono essere trattate come cittadini di serie B".