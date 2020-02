Affidi: "Zero allontanamento zero" in piazza a Torino

Centinaia di persone in presidio, oggi pomeriggio, in piazza Carignano a Torino per chiedere il ritiro del disegno di legge regionale "Allontanamento zero" dell'assessora leghista Chiara Caucino. Sul palco si sono alternati esponenti di associazioni, ordini professionali, docenti universitari ed enti locali aderenti al Comitato "Zero allontanamento zero", nato per contrastare la proposta della Giunta. In piazza, fra centinaia di manifestanti, anche la sindaca di Torino Chiara Appendino in fascia tricolore, gli assessori comunali Sonia Schellino e Marco Giusta, il consigliere regionale Pd Daniele Valle, il Radicale Silvio Viale. "Il ddl della Regione - ha affermato introducendo la questione l'avvocata Assunta Contente - non ha per oggetto la tutela dei bambini ma la distruzione di un sistema che assicura cura, assistenza e futuro a bambini che altrimenti non li avrebbero. Purtroppo non sempre le famiglie naturali sono luoghi di protezione, basta considerare che ogni anno in Italia 500 bambini sono uccisi dai genitori. Allontanamento zero significa protezione zero. Ipotizzare di tenere i bambini in difficoltà nelle loro famiglie, dirottando in aiuti economici a queste il 40% delle risorse oggi destinate ai servizi - ha rimarcato - significa ignorare che nei tanti casi di tossicodipendenza, alcolismo e gravi problemi psichiatrici dei genitori il denaro dato direttamente non farebbe che peggiorare la situazione, lasciando i bambini in situazioni di pericolo". Fra i tanti interventi dal palco anche quelli di ex bambini allontanati, oggi adulti "salvati" come loro stessi hanno spiegato. Le presenze dei testimoni sono state alternate dalla lettura di messaggi di adesione e incoraggiamento arrivati al Comitato, fra cui anche quello di diversi sindaci e del vescovo di Alba, Marco Brunetti.