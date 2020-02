Affidi: Appendino, legge regionale mette in enorme difficoltà

"Il Comune di Torino su questo tema ha fatto la storia e la legge 'Affidi zero' proposta dalla Regione Piemonte ci metterebbe in enorme difficoltà". Cosi' la sindaca Chiara Appendino, presente ieri pomeriggio in fascia tricolore, e con la figlia sulle spalle, alla manifestazione organizzata dal Comitato Zero allontanemento zero contro la proposta di legge dall'assessora leghista Chiara Caucino della Giunta Cirio. "Il nostro sostegno al sistema degli affdi - ha detto Appendino ai giornalisti - lo abbiamo espresso più volte in Consiglio comunale. La posizione della Città è innanzitutto che l'affido è uno strumento necessario. A Torino c'è una storia incredibile dal punto di vista dell'uso di questo strumento, che è una risorsa per la comunità". "Siamo qui - ha aggiunto la sindaca - anche per dimostrare la nostra vicinanza ai servizi sociali per il lavoro quotidiano molto difficile che fanno, e per dare il nostro sostegno a tutte le famiglie affidatarie, che si prendono la responsabilità enorme di accogliere". "L'affido - ha rimarcato Appendino - nasce come strumento per superare i momenti difficili, non è mai un ostacolo".