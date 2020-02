Detenuto appicca incendio, celle evacuate e un agente ferito

Un incendio è divampato ieri sera a Torino nella casa circondariale Lorusso e Cutugno, dove un detenuto di origine nigeriana ha appiccato le fiamme nella sua cella, nel padiglione C. Il rogo è stato domato dal personale che ha anche evacuato i detenuti della sesta sezione. Un agente della polizia penitenziaria è rimasto intossicato. A darne notizia è il segretario generale dell'Osapp (Organizzazione sindacale polizia penitenziaria) Leo Beneduci. "Non si conoscono le motivazioni del grave gesto - spiega -. L'Osapp da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. Anche questa volta, solo grazie alla prontezza del medesimo personale, si è evitata la tragedia. Speriamo che il Ministro Bonafede e il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sappiano riconoscere a tutto il personale di Polizia Penitenziaria la giusta ricompensa per aver rischiato la propria vita in favore dei ristretti".