Carnevale Ivrea, treni straordinari per battaglia arance

Prosegue anche quest'anno la collaborazione tra lo Storico Carnevale di Ivrea e Trenitalia. Per domenica 23 febbraio, giornata clou della battaglia delle arance, sono previsti due treni straordinari: il regionale 33003 delle 12:28 da Torino Porta Nuova, con arrivo a Ivrea alle 13:29, e per il rientro il 33002 in partenza alle 17:48 da Ivrea, con fermate intermedie a Strambino, Mercenasco, Candia Canavese, Caluso, Rodallo, Montanaro, Chivasso e Torino Porta Susa. Anche quest'anno verrà applicato uno sconto del 20% sul biglietto di ingresso alla manifestazione: presentandosi alla biglietteria dello Storico Carnevale di Ivrea muniti di un biglietto Trenitalia con meta finale Ivrea il ticket verrà automaticamente scontato. Uno sconto applicato anche a tutti gli abbonati.