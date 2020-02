Anoressia: Rizzotti (FI), approvare mia proposta di legge

"Mi appello alla sensibilità di tutte le forze politiche affinchè la mia proposta di legge per contrastare una malattia gravissima come l'anoressia venga approvata con la massima urgenza". Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori Forza Italia e componente della commissione igiene e sanità. "Ho appreso con profondo dolore della morte del giovane Lorenzo di soli 20 anni, malato di anoressia e ho letto con rammarico l' amara denuncia del padre, che si è sentito abbandonato dalle istituzioni, senza l'apporto di strutture adeguate per contrastare una vera e propria malattia, non una scelta. Sono dieci anni che mi batto affinché ci sia una legge in Italia che riconosca l'anoressia come una malattia da curare con il supporto del sistema sanitario ed istituzionale. Le famiglie non vanno abbandonate, chi soffre di anoressia deve essere seguito da strutture adeguate. I dati ci dicono che è in aumento in modo esponenziale il numero di adolescenti che soffrono di anoressia e bulimia. Mi auguro che quanto accaduto al giovane di Torino sia da monito per tutto il Parlamento. Si legiferi al più presto affinchè la morte di Lorenzo non sia stata vana".