Embraco: Arcuri, ottimista, meglio evitare spezzatino

"Da un mese stiamo alacremente lavorando su richiesta del ministro alla ricerca di una soluzione per l'ex Embraco. Evitiamo di dire le cose prima che accadano, ma non siamo pessimisti". Lo ha detto l'ad di Invitalia Domenico Arcuri, a margine di un incontro alle Ogr sul venture capital. "Non precludiamo nessuna strada, quanto più ampio è lo spettro più ci sono soluzioni possibili sia dal punto di vista territoriale sia settoriale", ha aggiunto Arcuri che sull'ipotesi 'spezzatino' del sito di Riva di Chieri ha osservato: "Sarebbe meglio non essere costretti a percorrere questa strada".