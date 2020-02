Salone libro: Bove interrogata, mai contatti con sindaca

È stata interrogata stamani a Palazzo di giustizia Elisabetta Bove, funzionaria del Comune di Torino, nel quadro di un supplemento di indagine avviato dalla procura sulla vicenda della consulenza prestata da Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, al Salone del Libro. Dopo avere testimoniato come persona informata dei fatti alcune volte nei mesi scorsi, Bove è stata convocata nella veste di indagata di falso e concorso in peculato, ma ha confermato la propria ricostruzione dei fatti ribadendo la correttezza del proprio comportamento. La sua testimonianza, secondo quanto si apprende, è considerata importante dagli inquirenti per chiarire il ruolo della Appendino e chiederne o meno l'archiviazione (a Pasquaretta invece è già stato notificato l'avviso di chiusura indagini). Bove, assistita dall'avvocato Anna Ronfani, ha spiegato che per la vicenda della consulenza non ebbe alcun contatto con la sindaca anche perché non ce ne sarebbe stato alcun motivo. In base al suo ruolo (posizione organizzativa con delega ai servizi giunta) esaminò la richiesta della Fondazione per il Salone del libro di avvalersi della collaborazione di Pasquaretta. Siccome era indicato che si trattava di un incarico di "supporto organizzativo", e non di addetto stampa (cosa che sarebbe stata vietata dalla legge), prese atto che non c'erano controindicazioni. Della natura della prestazione effettivamente svolta da Pasquaretta non seppe nulla.