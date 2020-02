Giustizia: presidio Forza Italia, no riforma Bonafede

Un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Torino si è formato questa mattina, su iniziativa dei Giovani di Forza Italia, per protesta contro la riforma dell'Istituto della prescrizione voluta dal ministro Bonafede. "Il nostro - ha detto il parlamentare Paolo Zangrillo, coordinatore regionale del partito in Piemonte - è un secco no a una legge che condanna tutte le persone sotto processo a un processo senza fine. Il provvedimento di Bonafede, oltre ad essere balordo e anticostituzionale, è un obbrobrio giuridico. Lui vuole andare avanti? Andremo avanti anche noi. Forza Italia si batte per la tutela dei cittadini. E la vera giustizia non è quella delle manette, ma quella dei processi celebrati in tempi ragionevoli". Alcuni dei manifestanti si sono presentati con le manette ai polsi. "La riforma Bonafede - rimarca il coordinatore torinese dei Giovani di Forza Italia, Tommaso Varaldo - a colpi si giustizialismo toglie diritti e libertà ai cittadini. Per sensibilizzarli abbiamo portato con noi una copia della Costituzione e un volantino che segnala gli articoli che la riforma calpesta".